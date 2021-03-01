"آل خاجة".. وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون

★ ★ ★ ★ ★

في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقّعت عليه البلدان في 15 سبتمبر الماضي

أكدت السلطات الإسرائيلية وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون؛ لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

ووفق "روسيا اليوم" قال المكتب: إن محمد محمود آل خاجة: "أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد".

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقّعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.