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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والأردنى وعلى ضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات.

وبحث الاجتماع سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى (المملوكة لمصر والأردن والعراق) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق افريقيا.

وناقش الاجتماع التعاون فى مجال السكك الحديدية، حيث أشاد السفير الأردنى بالتطور الكبير الذى تشهدة مصر فى هذا المجال، معربا عن رغبته فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل، حيث أكد أن هذا المعهد صرح تعليمي تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجودة بالدول المتقدمة وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال.

كما تم التأكيد على أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولا إلى بغداد والعكس، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولار شاملة سعر العبارة بين مينائي نويبع و العقبة، حيث اكد الجانبان على ان هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول و حركة الطلاب و الدارسين من هذه الدول إلى مصر.