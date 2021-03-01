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الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم
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السبت 06 مارس 2021 01:16 صباحاً
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة
-
السبت 06 مارس 2021 01:16 صباحاً
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه
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السبت 06 مارس 2021 01:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الدكش يكشف ما فعله لاعبوطلائع الجيش بعد هدف الأهلى القاتل ورد فعل الشحات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 01 مارس 2021 10:16 صباحاً
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