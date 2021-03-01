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الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات
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السبت 06 مارس 2021 01:31 صباحاً
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم
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السبت 06 مارس 2021 01:16 صباحاً
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة
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السبت 06 مارس 2021 01:16 صباحاً
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه
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السبت 06 مارس 2021 01:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة ترامب في فلوريدا.. نتائج بايدن كارثية في أول شهر والمهاجرون يساهمون في نشر الفيروس الصيني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 01 مارس 2021 10:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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