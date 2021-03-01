أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

"دبي ديزرت كلاسيك".. كيف أصبحت المدينة وجهة لعالم الغولف؟

Print
مواضيع متعلقة
تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان.. روايات مرعبة من كنيسة عراقية شهدت مجزرة عام 2010

تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان.. روايات مرعبة من كنيسة عراقية شهدت مجزرة عام 2010

لهذا السبب قد ترتفع عملة بيتكوين بـ3 أضعاف خلال العام المقبل

لهذا السبب قد ترتفع عملة بيتكوين بـ3 أضعاف خلال العام المقبل

لتمويل عمليات جراحية تحتاجها بالدماغ.. هذا ما فعلته طفلة عمرها 7 سنوات

لتمويل عمليات جراحية تحتاجها بالدماغ.. هذا ما فعلته طفلة عمرها 7 سنوات

كريستين لاغارد تتحدث مع CNN عن النساء في المناصب الإدارية

كريستين لاغارد تتحدث مع CNN عن النساء في المناصب الإدارية

شبكة عيون الإخبارية