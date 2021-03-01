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تعرفوا على برنامج وحي القلم الذي يقدمه الإعلامي رضا عبد السلام خلال شهر رمضان المبارك، ورسالة بصوته

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شبكة عيون الإخبارية