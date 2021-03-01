أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

من سيفوز بجوائز الجولدن غلوب هذا المساء؟

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أنا الشاهد: أعمال خيرية تعدُّ شريان الحياة لمناطق معلقة بين الأرض والسماء

أنا الشاهد: أعمال خيرية تعدُّ شريان الحياة لمناطق معلقة بين الأرض والسماء

بتوقيت مصر : رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة تعلق على تعديل قانون الأحوال الشخصية

بتوقيت مصر : رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة تعلق على تعديل قانون الأحوال الشخصية

بتوقيت مصر : لقاء خاص مع المطرب الشعبي محمود الليثي

بتوقيت مصر : لقاء خاص مع المطرب الشعبي محمود الليثي

بتوقيت مصر : وزارة الصحة المصرية تطلق الموقع الإلكتروني لحجز تطعيم لقاح كورونا

بتوقيت مصر : وزارة الصحة المصرية تطلق الموقع الإلكتروني لحجز تطعيم لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية