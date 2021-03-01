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سُحب تتشكّل وأمطار قد تهطل هنا.. "المسند": استقرار جوي والرياح متقلبة

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قال: وفق الاستقراء التاريخي فإن مارس الأكثر أمطاراً في الوسطى بعد أبريل

سُحب تتشكّل وأمطار قد تهطل هنا..

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، وقد تتشكّل السحب على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #الباحة، وربما تهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح متقلبة ونشطة؛ قد تثير #الغبار في شمالي #الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #عسير #الباحة و #نجران".

وتابع: "وفق الاستقراء المناخي (التاريخي)، فإن شهر #مارس يُعد الأكثر أمطاراً في المنطقة الوسطى بعد شهر #أبريل".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الرياض، الشرقية).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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