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بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

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بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء
يقدم جميع الخدمات الأساسية لاستقبال المستفيدين من خلال محطات التطعيم

بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء

دُشّن اليوم مركز لقاحات كورونا بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، وبدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة "صحتي"، ووصلت إليهم رسائل بالمواعيد.

ويقدم المركز جميع الخدمات الأساسية لاستقبال المستفيدين من خلال محطات التطعيم -التي تُدار من قِبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة- وتتكوّن من الاستقبال وموقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح.

يُذكر أن المركز يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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