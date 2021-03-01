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واشنطن: المبعوث الأمريكي لأفغانستان يستأنف مباحثات السلام

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واشنطن: المبعوث الأمريكي لأفغانستان يستأنف مباحثات السلام واشنطن: المبعوث الأمريكي لأفغانستان يستأنف مباحثات السلام

مصراوي Masrawy

08:58 ص الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده، سيجري جولة مع فريقه إلى عدد من العواصم لاستئناف مباحثات السلام حول أفغانستان.
وقالت الخارجية في بيان أوردته قناة ( الحرة) اليوم الاثنين إن خليل زادة سيواصل محادثاته مع الأفغانية وممثلي طالبان، إضافة إلى عدد من الدول في المنطقة التي يصب في مصالحها تحقيق اتفاق عادل ودائم ووقف شامل لإطلاق النار.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكدت أنها ستراجع الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان العام الماضي، واتهمت طالبان بعدم الحد من العنف أو قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة كما هو متفق عليه، وتخوض الحكومة الأفغانية محادثات سلام مع طالبان دون تحقيق أي تقدم حتى الآن.
وكان الرئيس السابق دونالد قد دعا خليل زاده لمساعدته على الإيفاء بتعهده الانتخابي لوضع حد لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

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