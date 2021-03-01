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الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها

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الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها

مصراوي Masrawy

08:06 ص الإثنين 01 مارس 2021

مانيلا - (د ب أ):
أصبح مدير أكبر مستشفى حكومي في الفلبين أول شخص يحصل على لقاح كوفيد-19 في البلاد يوم الاثنين، حيث بدأت أخيرا حملة التطعيم بعد ان شهدت تأخيرات.

وتلقى جيراردو ليجاسبي، مدير مستشفى الفلبين العام ، لقاحا من إنتاج شركة سينوفاك الصينية، والذي تبرعت به الحكومة الصينية.

ووصلت إلى مانيلا يوم الأحد 600 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

لكن إدارة الغذاء والدواء في الفلبين لا توصي به للعاملين في الخطوط الأمامية ومقدمي الرعاية بسبب معدل فعاليته المنخفضة.

يشار إلى أن 10 % فقط من العاملين الصحيين في مستشفى الفلبين العام يرغبون فى الحصول على لقاح سينوفاك، بينما يرغب 94 % منهم في التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا، الذي يتسم بمعدل فعالية أعلى.

وقال مسؤولون فلبينيون إن تسليم اللقاح الذي تصنعه شركة أسترازينيكا، والذي كان من المفترض أن يصل اليوم الاثنين، تأخر أسبوعًا آخر بسبب مشاكل في الإمداد.

وبلغ إجمالى المصابين بفيروس كورونا في الفلبين 576 ألفا و352 شخصا، وذلك مع تسجيل وزارة الصحة 2113 إصابة إضافية بفيروس كورونا يوم الأحد، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 12318.

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مصراوي Masrawy

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