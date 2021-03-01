أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين

Print
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90.029؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.605.

الصين

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89912؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

شبكة عيون الإخبارية