القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع

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للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير عام الفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم؛ إلى أن الجولات مستمرة في جميع المساجد والجوامع، حيث رُصدت 130 مخالفة لعددٍ من منسوبي المساجد تتمثل في عدم لبس الكمامة، أو عدم إحضار السجادة للمسجد، أو عدم التقيد بأوقات الإقامة المحددة.

وبيّن أنه كُلف عددٌ من موظفي فرع الوزارة بالقصيم؛ للإشراف الميداني ومتابعة عمل المراقبين في جميع الإدارات.