أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس

Print
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس

في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 721 وفاة و34027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات من جرّاء الفيروس في البلاد وصل إلى 254942، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10551259.

وتظهر هذه الأرقام انخفاضاً طفيفاً بعد خمسة أيام متتالية استمر فيها العدد فوق 1300 وفاة و60 ألف إصابة يومية على الأقل.

وتكافح البرازيل موجة ثانية عنيفة من الفيروس مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 27 وفاة و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات من جرّاء الفيروس في البلاد وصل إلى 8001، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 233277. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

شبكة عيون الإخبارية