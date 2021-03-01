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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض
مسبوقة برياح نشطة تشمل نجران والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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