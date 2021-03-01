سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

ظهرت النجمة "سارة هايلاند" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته ال78 المقام افتراضياً في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون من مواقع متعددة حول العالم.

وشاركت سارة هايلاند الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستاناً طويلا باللون اﻷحمر بدت فيه كأميرات ديزني، ويتميز الفستان بتصميمه الضيقة من عند الصدر وواسع من الأسفل، بقصة اﻷوف شولدر من عند الكتف.

واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج باللون النيود، وإكسسورات مكونة من حلق كبير، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلاً على كتفيها.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .