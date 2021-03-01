حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى اليوم.

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متحدث الصحة: وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام الصحي، إنه 3 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وهم كبار السن بدون أمراض مزمنة وأصحاب الأمراض المزمنة والقطاع الطبي.

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مستشار المالية: "مفيش مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية إلا المباني في القرى والنجوع"

قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة في قانون 157 لعام 1981 بنسبة 5%، والتي تم تخفيضها في قانون 91 عام 2005 إلى 2.5%.

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"الري" توضح حقيقة دفع غرامة 5 آلاف جنيه لمساقي المزراعين

نفى المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، ما تردد حول تغريم المزراعين غرامة 5 آلاف جنيه جراء استخدام المساقي الخاصة، مؤكدًا أن القانون القديم منذ 37 عامًا ولا يتناسب حاليًا مع التحديات الحالية.

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أزمة أساتذة الإعلام و"الإعلاميين" تصل للنائب العام و"الأعلى للإعلام" (تايم لاين)

أزمة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بعدما نشر الأخير منشورًا هاجم فيه "موسى"، الأمر الذي اعتبره الأخير تنمرًا، ورد عليه بـ"بوست" مماثل، معلنًا التقدم ببلاغ للنائب العام ضده.

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لميس الحديدي: "مش من حق نقابة المحامين تشاركني في أملاكي"

علقت الاعلامية لميس الحديدي على رد فعل نقابة المحامين الذي أعلنته اليوم وإعلانها الاتجاه للأعلى للإعلام بسبب مناقشة رسوم الـ1% الخاصة بالتسجيل العقاري التي تدفع نظير التصديق من قبل نقابة المحامين على إثر مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري.

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"على قديمه".. رئيس الشهر العقاري: تسجيل الوحدات دون ضريبة عقارية حتى نهاية ديسمبر

وجه الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر للحكومة بسبب تحركها السريع لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري، وإرجاء العمل به حتى نهاية العام لياخذ مساحة من الوقت في المناقشة بهدف تحقيق هدف القيادة السياسية الذي يتمثل في التخفيف على المواطنين وضمان حماية حقوقهم في سهولة ويسر.

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وزير التعليم العالي: رصدنا حسابات على الإنترنت تحرض على إيقاف العام الدراسي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن انتظام عملية أداء الامتحانات يسبر بشكل جيد وبأكثر من رائع على مدار الأمس واليوم، مشيرًا إلى أن نسبة الانتظام في أداء الامتحانات تتراوح ما بين 98-99% حيث أن عدد الحاضرين هم الأغلبية.

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وثائق تكشف تجنيد أردوغان لدبلوماسيين بالتجسس على معارضيه في ألبانيا

كشفت وثائق قضائية تركية أن سفارة أنقرة في ألبانيا، انخرطت في حملة لجمع معلومات استخباراتية حول معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تيرانا، في إشارة إلى قيام حزب العدالة والتنمية بالعمل على توظيف السفارات التركية في الخارج للقيام بأعمال استخباراتية لصالح أردوغان.

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ترامب في أول ظهور منذ مغادرته البيت الأبيض: حملة بايدن كانت مليئة بالأكاذيب

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أول ظهور له منذ مغادرته البيت الأبيض، أن حملة الرئيس الحالي الانتخابية، جو بايدن، كانت مليئة بالأكاذيب.

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القوات البحرية السودانية تستقبل سفينة حربية روسية

استقبلت القوات البحرية السودانية، متمثلة في قاعدة بورتسودان البحرية، الفرقاطة الحربية الروسية "ادميرال جريجور روفيثش"، التي رست بميناء بورتسودان الأحد.

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أمريكا تعرب عن خيبة أملها من رفض إيران عقد اجتماع معها

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يوم الأحد عن "خيبة الأمل" من رد فعل طهران إزاء اقتراح عقد اجتماع معها.

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