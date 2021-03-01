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رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان

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رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان

مصراوي Masrawy

06:01 ص الإثنين 01 مارس 2021

سول الأول - (د ب ا):
أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الاثنين أن بلاده لن تتوقف عن السعي من أجل تعاون أقوى مع اليابان، موضحا أن ذلك سيكون مفيدا أيضا للشراكة الثلاثية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مون فى خطاب متلفز نقلت مقتطفات منه وكالة يونهاب اليوم "حكومتنا جاهزة للجلوس مع اليابانية في أي وقت للحوار".

وشدد مون على أنه على ثقة من أن البلاد المتجاورة يمكنها حل القضايا المعلقة المتعلقة بالتاريخ المشترك "بحكمة"، إذا شاركوا الأفكار "مع وضع كل منهم نفسه مكان الآخر".

ودعا مون البلدين لتخطي "عقبة" الفشل في فصل الشؤون التاريخية عن مجهودات إرساء العلاقات الموجهة للمستقبل" جاء ذلك خلال مراسم إحياء ذكرى انتفاضة عام 1919 ضد الاحتلال الياباني.

وقال مون إن "التعاون الثنائي سيكون مفيدا للبلدين، ولتحقيق الاستقرار والرخاء المشترك في شمال شرق آسيا، وسيكون مفيدا للتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي بمواصلة الجهود لنزع السلاح النووي من وإرساء السلام الدائم.

وأكد مجددا على ثلاثة مبادئ أساسية في العلاقات بين الكوريتين وهي عدم التسامح مع الحرب مطلقا، وضمان الأمن المتبادل، والازدهار المشترك.

وأعرب عن أمله في أن تبدأ كوريا الشمالية التعاون مع غيرها من الدول بالمشاركة في "مبادرة تعاون شمال شرق آسيا" التي تهدف إلى تعزيز الشراكات ضد الأزمات الصحية العامة كجائحة كورونا.

وقال إن ذلك "سيمثل قوة تمهد الطريق أمام تحقيق الرخاء والسلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا".

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستتعاون من أجل إنجاح الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، المخطط انعقادها في وقت لاحق من العام، حيث أن هذا الحدث قد يمثل فرصة للحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة واليابان.

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مصراوي Masrawy

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