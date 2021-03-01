إسرائيل تقصف محيط "السيدة زينب" جنوبي دمشق

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مصراوي Masrawy

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صواريخ صواريخ طائرات إسرائيلية استهدفت المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا لـ"الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني، دون ورود معلومات عن نتائج تلك الضربات.

وكان المرصد السوري قد أكد وقوع انفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية لصواريخ إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة، وفق سكاي نيوز.

وفي بيان رسمي، قال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الرسمية إنه "في تمام الساعة 10,16 مساء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها."

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يُعلّق على تقارير وسائل إعلام أجنبية.

وكانت قناة "كان" التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية أفادت بأن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل عقدوا اجتماعا مساء الأحد لبحث ملابسات انفجار تعرّضت له هذا الأسبوع سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.