ريجينا كينج بإطلالة جذابة في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

طلت الممثلة والمخرجة التلفزيونية الأمريكية ريجينا كينج، بإطلالة جذابة خلال حضورها لحفل جوائز الجولدن جلوب، إذ ارتدت فستان طويل باللوني الأسود والفضي.

واعتمدت ريجينا مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل لتتناسب مع إطلالتها.

وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.