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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان أمنها ومواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان نقله المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة التابع لها - أنها قد تابعت ببالغ الاهتمام بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الذي جاء رداً على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، الذي خلا من أي معطيات أو أدلة.

وثمنت الأمانة العامة عاليا ما تضمنه بيان الوزارة من حقائق تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة أيما تقدير الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء السعودي الشامخ، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحياد.

وأعربت عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان.

كما أعربت الأمانة العامة عن إكبارها البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تحقيق التنمية والازدهار في المملكة ودعم الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها ومواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة.

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