في ظل كورونا.. كيف ظهر حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

انطلق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم، وسط اهتمام شديد بمتابعته من قبل الملايين في كل أنحاء العالم.

وجاء الحفل في ظل ظروف استثنائية، لتتأثر أجوائه بجائحة كورونا، التي ظهرت بصمتها بين الحاضرين في موقعي الاحتفال، وحرصًا على الإجراءات الاحترازية والوقائة، صممت ديكورات مقاعد القاعة لتخصص لفردين فقط على كل طاولة.

أما عن الحضور فبالنسبة للسيدات إطلالتهن الجذابة بالفساتين السوارية ذات الألوان والقصات المختلفة على أحدث صيحات الموضة وألوان الماكياج الجريئة منها والرقيقة لم تمنعهن من ارتداء الكمامات سوداء اللون، وكذلك بالنسبة للرجال الذين حرصوا إيضًا على تنسيقها مع البدل ذات الصيحات المختلفة التي يرتدونها.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.