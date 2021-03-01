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أمريكا تعرب عن خيبة أملها من رفض إيران عقد اجتماع معها

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أمريكا تعرب عن خيبة أملها من رفض إيران عقد اجتماع معها أمريكا تعرب عن خيبة أملها من رفض إيران عقد اجتماع معها

مصراوي Masrawy

03:21 ص الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعربت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يوم الأحد عن "خيبة الأمل" من رد فعل طهران إزاء اقتراح عقد اجتماع معها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل إزاء رد إيران، إلا أننا لا نزال مستعدين للإنخراط مرة أخرى في دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لإلتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستتشاور مع شركائها الدوليين بشأن أفضل السبل للمضي قدما.

ورفضت إيران في وقت سابق عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 قبل رفع العقوبات.

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