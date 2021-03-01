أندرا داي تتألق بإطلالة غريبة في حفل جولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

ارتدت الكاتبة والمغنية الأمريكية أندرا داي، فستاناً طويلا ، بقصة غريبة، شفاف عند منطقة الخصر، ومنفوشا من الأسفل، من خامة التول.

كما اعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.