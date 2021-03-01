بإطلالة جذابة.. صوفيا كارسون تخطف الأنظار في حفل جوائز جولدن جلوب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

خطفت النجمة العالمية الشهيرة "صوفيا كارسون" أنظار متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم.

وشاركت صوفيا كارسون الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا ذو مزيج بين اللونين النبيتي والأبيض، ويتميز الفستان بقصته الجذابة أيضًا فمن ناحية كتف عاري تمامًا بينما الآخر عبارة عن فيونكة عريضة ينسدل منها القماش النبيتي.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا يركز على رسمة العيون بالأيلينر، ولون الروج الأحمر.

وحافظت على نعومة الإطلاقة دون التكلف بكثرة الإكسسوارات فلم تعتمد سوى على إرتداء قرطين بالأذن.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .