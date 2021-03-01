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الجنايات تنظر محاكمة محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس" اليوم

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الجنايات تنظر محاكمة محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس" اليوم الجنايات تنظر محاكمة محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس" اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

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