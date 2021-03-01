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اليوم.. استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين

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اليوم.. استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين اليوم.. استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين

مصراوي Masrawy

01:00 ص الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، استئناف "نورهان. ك" المتهمة بدهس "فتاة النزهة" على حكم حبسها سنتين.

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بتعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادتها.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.
وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

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