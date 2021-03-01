أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتؤكد مساندة المملكة في الدفاع عن أراضيها

Print
واشنطن تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتؤكد مساندة المملكة في الدفاع عن أراضيها واشنطن تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتؤكد مساندة المملكة في الدفاع عن أراضيها

مصراوي Masrawy

12:37 ص الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن/القاهرة - (د ب ا):

دانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في يوم أمس السبت.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر البيان "لا تهدد هذه الهجمات المدنيين الأبرياء فحسب ، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن".

واضاف "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وتابع البيان"لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية