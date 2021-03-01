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: لا نية لتشكيل حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري

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ترامب: لا نية لتشكيل حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري : لا نية لتشكيل حزب جديد ينافس الحزب الجمهوري

مصراوي Masrawy

12:23 ص الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، الأحد، أنه لا يخطط لتشكيل حزب جديد يكون منافسا للحزب الجمهوري.

وأوضح ترامب، في أول ظهور له منذ مغادرته البيت الأبيض، في كلمة بالملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين، اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن "خانت" الشعب الأمريكي، بقرارات عدة بينها الهجرة.

وأكد ترامب، إنه "على الحزب الجمهوري محاسبة إدارة جو بايدن".

وأوضح ترامب أن "حملة الرئيس الحالي الانتخابية، جو بايدن، كانت مليئة بالأكاذيب".

وهاجم ترامب مجددا، وسائل الإعلام والحزب الديمقراطي بـ"فبركة الأخبار".

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