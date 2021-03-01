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ريا أبى راشد بإطلالة جريئة في حفل الجولدن جلوب

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ريا أبى راشد بإطلالة جريئة في حفل الجولدن جلوب ريا أبى راشد بإطلالة جريئة في حفل الجولدن جلوب

مصراوي Masrawy

12:15 ص الإثنين 01 مارس 2021

كتبت- أميرة حلمي

شاركت الإعلامية ريا أبى راشد متابعيها على موقع فيسبوك بأحدث صور لها، خلال استعدادها لحفل جوائز الجولدن جلوب فجر اليوم.

تألقت بإطلالة وصفها متابعيها بـ "الجريئة"، مرتدية فستانا باللون التركواز، بقصة الكب على شكل فراشة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة من الأمام، الفستان مرصع ومطرز بالفصوص.

ونسقت أقراط طويلة بنفس لون الفستان، وخواتم ذات فصوص بارزة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع من المنتصف والمنسدل على الكتفين، والألوان الصارخة بالمكيب.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب ، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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