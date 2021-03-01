"بلدية حلي" تعلن طرح 4 مشاريع بمبالغ إجمالية قدرت بـ 22.5 مليون ريال

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"الذيبي": ستسهم في تحسين جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030

أعلنت بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة عن طرح أربعة مشاريع ما بين صيانة، وتطوير، وإعادة تأهيل، بمبالغ إجمالية تقدر بـ ٢٢،٥٠٠،٠٠٠ مليون ريال "اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال".

وأوضح رئيس بلدية حلي لـ"سبق" المهندس سليمان الذيبي، بأن البلدية أعلنت عن طرح المشاريع بالمنصة الموحدة "اعتماد" وهي: مشروع صيانة وتطوير الواجهة البحرية بحلي، ومشروع صيانة الطرق بحلي، ومشروع صيانة وتطوير حدائق حلي، ومشروع صيانة الأرصفة بحلي، والتي ستسهم بإذن الله في تحسين جودة الحياة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠