أخبار عاجلة

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في

Print
الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في
أكدت التزامها بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية ، مشيرة إلى أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال بيان للخارجية الأمريكية: "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

شبكة عيون الإخبارية