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شيخ الأزهر يدعو لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة اختطفوا في نيجيريا

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شيخ الأزهر يدعو لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة اختطفوا في نيجيريا شيخ الأزهر يدعو لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة اختطفوا في نيجيريا

مصراوي Masrawy

11:41 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن خلال هجوم إرهابي على مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، ولم تتبنى أي جهة أو جماعة إرهابية عملية الخطف حتى الآن.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها فضيلته "باسمي وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته، أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات".

كانت الشرطة النيجيرية أكدت اختطاف 317 فتاة من مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام، وتعرضت الفتيات للاختطاف بواسطة مسلحين من مدرسة ثانوية في بلدة جانجيب بولاية زامفارا، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة الولاية.

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