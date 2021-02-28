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مصدر عسكري سوري: تصدينا لقصف صاروخي إسرائيلي لدمشق

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مصدر عسكري سوري: تصدينا لقصف صاروخي إسرائيلي لدمشق مصدر عسكري سوري: تصدينا لقصف صاروخي إسرائيلي لدمشق

مصراوي Masrawy

11:36 م الأحد 28 فبراير 2021

دمشق - (د ب ا):

قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء اليوم الأحد لقصف صاروخي استهدف العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر " في تمام الساعة 10:16 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

من جهة أخرى، قال سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن " انفجارات عنيفة هزت جنوب العاصمة السورية دمشق مساء اليوم ,وأن المضادات الأرضية أطقت اكثر من 10 صواريخ باتجاه مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق".

ويعتبر القصف الاسرائيلي اليوم على سورية هو السادس خلال العام الجاري حيث تعرضت مناطق في ريف دمشق وحماة ومواقع في محافظة دير الزور شرق البلاد لقصف اسرائيلي.

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