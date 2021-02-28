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واشنطن تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي

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واشنطن تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي واشنطن تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي
أكدت استعدادها للمشاركة في دبلوماسية جادة والتشاور مع شركائها للمضي قدماً

واشنطن تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي

قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، لكنها أضافت أنها لا تزال مستعدة للمشاركة من جديد في جهود دبلوماسية جادة بشأن هذه القضية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض: "رغم شعورنا بخيبة أمل من رد فعل إيران، ما زلنا مستعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة خمسة زائد واحد والأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا بشأن سبيل أفضل للمضي قدماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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