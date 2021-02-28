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جمهوريون بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بعدم العودة للاتفاق النووي الإيراني

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جمهوريون بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بعدم العودة للاتفاق النووي الإيراني جمهوريون بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بعدم العودة للاتفاق النووي الإيراني

مصراوي Masrawy

10:51 م الأحد 28 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

دعا أعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، لينضموا إلى بعض الديمقراطيين الذين عبروا عن تحفظات بشأن الاتفاق.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، قال خمسة أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ في رسالة إلى بايدن نشرت اليوم الأحد، إن الاتفاق الموقع في عام 2015 من جانب إيران والقوى الدولية الست ومن بينها الولايات المتحدة، "لا يزال مهترئ بالمشاكل" ويحدد جداول زمنية لقيود على أنشطة نووية إيرانية "هي قصيرة للغاية في الاتفاق الأصلي وغير واقعية الآن".

وقالت بلومبرج، إن الموقعين على الرسالة هم جيمس إنهوف وجيمس ريش الجمهوريين بلجنة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكذلك أعضاء المجلس روب بورتمان وبات تومي وماركو روبيو.

ويعرض بايدن على إيران إجراء مباحثات بشأن عودة محتملة لالتزام كامل بالاتفاق النووي، وهي خطوة لم تسفر عن تقدم ملموس يذكر منذ أن تولى السلطة في يناير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، واتبع سياسة التواصل الوثيق مع ، الخصم الرئيسي لإيران في المنطقة.

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