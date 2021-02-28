البيت الأبيض يعرب عن خيبة أمله إزاء رفض إيران المفاوضات حول الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعرب البيت الأبيض، مساء الأحد، عن خيبة أمله إزاء رفض إيران الانخراط في مفاوضات حول برنامجها النووي، حسبما ذكرت فضائية "الحرة".

وأكد البيت الأبيض، أن واشنطن مستعدة للانخراط في مفاوضات دبلوماسية مع طهران من خلال مجموعة "5+1"، مضيفًا أن واشنطن ستتشاور مع المجموعة لإيجاد سبيل للمضي في محادثات مع إيران.

أكد دبلوماسيان غربيان كبيران، أن إيران رفضت عرضًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مباشرة في الأسابيع المقبلة، مما يهدد بزيادة التوترات مع واشنطن، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الأسبوع الماضي، أن الاتفاق النووي "يعيش لحظة حاسمة" مع إعلان إيران تخفيض التزاماتها بالاتفاق، وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من فبراير الجاري، موافقتها على دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران.