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"شرطة مكة" تطيح بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال

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"شرطة مكة" تطيح بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال "شرطة مكة" تطيح بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره (649) ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث تم القبض على (4) منهم في محافظة جدة، و(2) بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة (239760) ريالاً من المبلغ المسروق.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية