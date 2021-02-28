أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

جنوب إفريقيا تخفف من قيود كورونا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

Print
جنوب إفريقيا تخفف من قيود كورونا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي جنوب إفريقيا تخفف من قيود كورونا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

مصراوي Masrawy

09:58 م الأحد 28 فبراير 2021

كيب تاون - (د ب أ)

خفف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مساء اليوم الأحد من القيود المفروضة في البلاد والخاصة بمواجهة مرض (كوفيد-19) بعد تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بالمرض وذلك بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

ودخلت القيود المخففة حيز التنفيذ بعد أيام من بدء جنوب إفريقيا حملتها للتطعيم ضد مرض (كوفيد-19) الذي يسببه المستجد ، وما يقرب من عام منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس، في الخامس من مارس 2020.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز للأمة إن مستوى الإغلاق الجديد سيشمل حظر تجول لفترة أقصر بالإضافة إلى تخفيف القيود على التجمعات ومبيعات المشروبات الكحولية، بينما سيظل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا.

لكن رامافوزا قال إن 33 من 53 نقطة حدودية برية في جنوب إفريقيا ستبقى مغلقة ، وإن خمسة مطارات فقط هى التي ستكون مفتوحة أمام الرحلات والسفر الدولي.

وأشار رامافوزا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي القيود المخففة إلى "زيادة الإنفاق الاستهلاكي والانتعاش المطرد في التوظيف".

وأضاف الرئيس: "يجب أن نبذل كل جهدنا في تنمية الاقتصاد".

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت فى وقت سابق من اليوم عن بيان رئاسى القول إن رئيس جنوب أفريقيا سيوجه كلمة إلى الأمة وأن هذه الكلمة ستتركز الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا والجهود التى تبذلها وخططها المستقبلية لمواجهة الجائحة .

وأوضحت الوكالة أن كلمة الرئيس تأتى فى أعقاب اجتماعات لمجلس القيادة الوطنى لمواجهة جائحة كورونا والمجلس التنسيقي الرئاسي ومجلس الوزراء .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية