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جمعية "نحن تراثنا" تطلق مسابقتها الوطنية لعام 2021م

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جمعية "نحن تراثنا" تطلق مسابقتها الوطنية لعام 2021م جمعية "نحن تراثنا" تطلق مسابقتها الوطنية لعام 2021م
تحت شعار "حرك.. ثبت"

جمعية

أطلقت اليوم الجمعية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" مسابقتها الوطنية "حرك صورة.. ثبت هوية" لعام 2021م، وذلك تحت شعار "حرك ثبت"، بعد نجاح نسختها الأولى عام 2015 م الموجهة للمواطنين والمقيمين؛ بهدف استثمار مواهبهم وإبداعاتهم في مجال التصوير لخدمة الإرث السعودي وتوثيقه.

وتسعى الجمعية من خلال المسابقة إلى توثيق تراث السعودية بأنواعه كافة، وتعزيز دور المجتمع السعودي من خلال استثمار المواهب لتغذية الموسوعة الإلكترونية للجمعية التي ستكون أرشيفًا وطنيًّا، يتضمن عناصر التراث الثقافي، ومرجعًا للمهتمين بمجال التراث، وشاهدًا ورافدًا لرصيد السعودية التاريخي والسياحي.

وأهابت الجمعية بجميع المهتمين والمبدعين الراغبين في المشاركة لزيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة من خلال الرابط https://shps.org.sa/competition-1/، وتقديم المشاركات الخاصة بهم بدءًا من اليوم الأحد 16/ 7/ 1442هـ الموافق 28/ 2/ 2021م حتى يوم الاثنين 16/ 8/ 1442هـ الموافق 29/ 3/ 2021م.

يُذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث هي منظمة غير حكومية، أُنشئت للحفاظ على التراث الوطني في السعودية، وكانت قد سُجلت منذ سنوات عدة بوصفها أول منظمة غير حكومية سعودية وعربية شريك لمنظمة اليونيسكو في مجال التراث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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