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"النجعي" ينقذ "النصر" من السقوط أمام "أبها"

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نجح اللاعب سامي النجعي بإنقاذ فريقه النصر من السقوط أمام أبها بعد أن سجل هدفين لصالح الفريق تعادل بهما مع أبها.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

كان أبها البادئ بالتسجيل عبر محترفه السويدي كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل للنصر اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 61.

وعاود السويدي ستراندبيرغ تألقه حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 من عمر المباراة قبل أن يعود سامي النجعي للتعادل لفريقه في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها عند النقطة 25 كما ارتفع رصيد النصر هو الآخر عند النقطة رقم 29.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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