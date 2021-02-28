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نشرة الحوادث.. محاكمة رانيا يوسف وانتخابات نقابة الصحفيين في موعدها

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نشرة الحوادث.. محاكمة رانيا يوسف وانتخابات نقابة الصحفيين في موعدها نشرة الحوادث.. محاكمة رانيا يوسف وانتخابات نقابة الصحفيين في موعدها

مصراوي Masrawy

09:52 م الأحد 28 فبراير 2021

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب".

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مسن يدهس 9 أشخاص بشارع الهرم

أصيب 9 أشخاص بكسور وسحجات بالجسم صدمهم مُسن أصيب بغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بشارع الهرم، اليوم الأحد.

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نجار بدرجة قاتل.. أنهى حياة عجوز لسرقتها وسقط بـ"تشكيلة مخدرات"

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات مقتل عجوز داخل منزلها ببولاق الدكرور، غرب المحافظة.

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ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ضبطت الأجهزة الأمنية 11828 شخص؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لــ 11740 شخصا.

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الحكم في دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي منصور من الظهور بالإعلام

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع من الظهور فى وسائل الإعلام، إلى جلسة 28 مارس المقبل؛ للحكم.

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رفض طعن مرتضى منصور على قرار وقف برنامج " اليوم"

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه.

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الإداري يرفض 7 دعاوى ويؤيد إجراء انتخابات الصحفيين في موعدها

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض ٧ دعاوى تطالب بإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتي من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل بسبب .

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