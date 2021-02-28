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القبض على عاطل طعن صديقه لخلافات مالية بالخانكة

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القبض على عاطل طعن صديقه لخلافات مالية بالخانكة القبض على عاطل طعن صديقه لخلافات مالية بالخانكة

مصراوي Masrawy

09:32 م الأحد 28 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، القبض على عاطل، طعن صديقه بسكين في الصدر، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لخلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد حمدي محمد مأمور قسم شرطة الخانكة، بتلقي إشارة من مستشفى الخانكة بإصابة "م.ع"، 28 عاما، عاطل، وسبق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وسرقة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "ه.خ"، عاطل وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بطعنه بسكين بمنطقة الصدر، لخلافات مالية بينهما، نشبت على إثرها مشاجرة بينهما، وجرى التحفظ على أداة الجريمة وتولت النيابة التحقيق.​

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