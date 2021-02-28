اشتية يدعو بايدن لإصدار مرسوم بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام

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رام الله - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصدار مرسوم بشأن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام.

وقال اشتية خلال اجتماع في مدينة رام الله لمجلس أمناء مؤسسة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: "نحن على تواصل مع أدارة الرئيس بايدن وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم ولكن يجب ترجمة ذلك على أرض الواقع".

وأضاف أن الأهم هو أن يصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا يعتبر أن منظمة التحرير شريك سلام وتصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغيًا.

وأكد اشتية أن الفلسطينيين بحاجة إلى عملية سلام وليس دبلوماسية سلام، مجددًا دعوة المجتمع الدولي إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام.

وناشد اشتية حكومات ودول وسياسيين تقبلت أو اضطرت لتقبل الضغط الأمريكي أن تراجع موقفها، وأن تقف إلى جانب حركة التاريخ والمستقبل، فالتاريخ لن يخذل شعبًا مصرًا على الصمود مثل الشعب الفلسطيني".

وقبل يومين قالت مصادر فلسطينية مطلعة إنها تتوقع اتصالاً من بايدن مع الرئيس عباس قريبًا، مشيرة إلى اتصالات جرت مؤخرَا بين هادي عمرو مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم اشتية.

وأوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة نهاية عام 2017 ردًا على قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.