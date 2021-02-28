40% أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت 6 مارس

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت 27 فبراير وحتى الجمعة 5 مارس المقبل.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الاثنين 1 مارس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 2 مارس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء 3 مارس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الخميس 4 مارس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الجمعة 5 مارس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 6 مارس:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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