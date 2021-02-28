40% أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت 6 مارس

مصراوي Masrawy
09:17 م الأحد 28 فبراير 2021
كتب– أسامة علي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت 27 فبراير وحتى الجمعة 5 مارس المقبل.
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:
الاثنين 1 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
الثلاثاء 2 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
الأربعاء 3 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
الخميس 4 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
الجمعة 5 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
السبت 6 مارس:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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