"أدبي الأحساء" ينظم ندوة علمية حول "توظيف المناهج النقدية في البحوث الأكاديمية"

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الدعوة موجهة للجميع وخصوصًا طلاب الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية

ينظم نادي الأحساء الأدبي - بمشيئة الله - ندوة افتراضية عبر تطبيق "زوم" تحت عنوان "أي دور لتوظيف المناهج النقدية الحديثة في البحوث الأكاديمية" في جلستين علميتين.

وتفصيلاً، تعقد الجلسة الأولى عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب ١٤٤٢هـ الموافق للثالث من شهر مارس ٢٠٢١م ويرأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور معجب بن سعيد العدواني، أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب - جامعة الملك سعود.

ويشارك في الجلسة كلٌ من الدكتورة نور ة بنت أحمد الحملي، من جامعة الملك فيصل بورقة عنوانها "التحليل التداولي للحوار في الشعر المهجري الشمالي - الإجراءات والنتائج ، والدكتورة آيات بنت حمد الخالدي من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "المدونات النثرية العربية القديمة ورهانات القراءة والتأويل وفق المناهج الحديثة"، والدكتورة هيفاء بنت محمد الحسن من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "كيف تمثل الخصائص الأسلوبية آليات حجاجية في التوقيعات الأدبية".

وذكر منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن النادي سيعلن - بإذن الله - عن موعد الجلسة الثانية عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، والدعوة موجهة للجميع بشكل عام وبشكل خاص لطلاب وطالبات الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية واللسانية للدخول والمشاركة بمداخلاتهم حول الأوراق المقدمة.

