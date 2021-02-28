أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية فيفاء" و"تطوير جازان" تبحثان سُبل التعاون لخدمة المواطنين

Print
ناقشا المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة

استقبل رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي اليوم الأحد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمقر البلدية صباح اليوم.

وتفصيلاً، رحّب "التليدي" في بداية اللقاء بالمدير العام للهيئة المكلف، وفريق العمل المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك بين البلدية والهيئة.

وتم التشاور حول المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً، ودراسة كل ما يهم المواطنين من تقديم خدمات للمحافظة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان -حفظه الله-، وتحقيقًا لطموحات ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء.

ورافق المدير العام للهيئة كل من مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف سعد عبدالعزيز فراج، ومسؤول الصيانة والتشغيل عبدالله جبران الخالدي، والمهندس منصور حسن الغزواني. فيما حضر من جانب البلدية عدد من موظفي المشاريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية