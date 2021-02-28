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"واس": أمير قطر أكد لولي العهد على دعم تعزيز أمن واستقرار المملكة

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"واس": أمير قطر أكد لولي العهد على دعم تعزيز أمن واستقرار المملكة "واس": أمير قطر أكد لولي العهد على دعم تعزيز أمن واستقرار المملكة

مصراوي Masrawy

09:09 م الأحد 28 فبراير 2021

وكالات

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن أمير قطر اطمأن، خلال الاتصال على صحة ولي العهد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية، بعد إجراء الأخير عملية جراحية ناجحة مؤخرًا.
وأكد أمير قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.
من جهته عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

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