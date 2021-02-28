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وزير : مد الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس المقبل

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وزير التموين: مد الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس المقبل وزير : مد الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس المقبل

مصراوي Masrawy

09:05 م الأحد 28 فبراير 2021

(مصراوي):

أصدر علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 (الأوكازيون الشتوي) لينتهي يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 بدلاً من يوم 7 مارس 2021.

وأكد المصيلحي في بيان للوزارة، أنه على الجهات الراغبة بالمشاركة في الأوكازيون، الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

ووجه المصيلحي كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للأوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

وأكد المصيلحي أن الهدف من مد فترة الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة في بعض السلع، يذكر أن عدد المشتركين في الأوكازيون وصل إلى ما يقرب من 3000 محل.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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مصراوي Masrawy

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