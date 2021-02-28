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إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من مصنع بالقطامية

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إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من مصنع بالقطامية إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة 6 آلاف جنيه من مصنع بالقطامية

مصراوي Masrawy

08:48 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بإحالة عاطل للجنايات بتهمة بسرقة مبلغ مالي من داخل مصنع بالقطامية.

كان تبلغ لقسم شرطة القطامية، من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر عدد 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالي من داخلهما 6000 جنيه، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين وجود كسر بالشباك الخلفي للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليه، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية، شاكوش، مفك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وكذا سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

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